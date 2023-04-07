Недвижимость
07.04.2023, 07:17

Новых хозяев для фирм должника-девелопера не найти днем с огнем

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Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.
ФОТО: Fusionstudio | Shutterstock

Три компании девелопера Кристьяна Сильда, который задолжал кредиторам почти 9 миллионов евро, были выставлены на аукцион в счет погашения долгов, однако интереса к фирмам так никто и не проявил, пишет dv.ee.

Банкротный управляющий Кристо Тедер выставил на аукцион принадлежащие Кристьяну Сильду компании Asum Kaks, Saviveski и Upgreen Asset Management.

Начальная цена первых двух компаний составляла 2 500 евро, торги последней стартовали с 10 000 евро.

„Все аукционы провалились, заявок не поступило“, — рассказывает Тедер, который уже направил компании Сильда на переоценку.

Однако даже если бы в ходе аукционов предприятия удалось-таки продать, вырученная за них сумма мало помогла бы кредиторам Сильда.

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