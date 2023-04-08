Налоговый возврат с процентов по жилищному кредиту отменят

Об этом сказано в коалиционном договоре, опубликованном Партией реформ, Социал-демократической партией и „Ээсти 200“ в субботу.

„С 2024 года будет отменен дополнительный необлагаемый налогом доход на детей, супруга и проценты по жилищному кредиту“, - сказано в договоре.

Сейчас в Эстонии действует порядок, по которому из общего дохода человека разрешено вычитать, среди прочего:

•дополнительный необлагаемый доход за супруга/супругу (если годовой доход супруга/супруги не превышает определенной суммы)

•дополнительный не облагаемый налогом доход в размере 1848 евро за второго ребенка, и 3048 евро — начиная с третьего ребенкa.

•проценты по жилищному кредиту, взятому на приобретения жилья для себя – на сумму до 300 eвро.