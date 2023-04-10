Тревожное время для производителей домов: работы стало меньше, возможно, придется сокращать(2)
Охлаждение скандинавского рынка влечет за собой и эстонских производителей деревянных домов - список заказов стал короче. Хотя некоторые производители даже подумывают о сокращениях, по словам предпринимателей, уже брезжат первые лучи надежды на улучшение ситуации, пишет dv.ee.
О трудностях говорит решение производителя модульных домов и строительных теплушек Harmet перенести летний коллективный отпуск на месяц раньше, поскольку в настоящее время незавершенных работ меньше, чем обычно.
„Рынки Скандинавии сейчас остыли. Т.е. в нашем секторе кажется, что краткосрочная перспектива для всех относительно сложна“, — сказал руководитель компании Ало Тамм.
По словам Тамма, вероятно, в какой-то степени будут сокращения и увольнения. „Какой-то шаг назад придется сделать так или иначе, но большего (сокращений — ред.) пока не предвидится“, — сказал он.