Тревожное время для производителей домов: работы стало меньше, возможно, придется сокращать

О трудностях говорит решение производителя модульных домов и строительных теплушек Harmet перенести летний коллективный отпуск на месяц раньше, поскольку в настоящее время незавершенных работ меньше, чем обычно.

„Рынки Скандинавии сейчас остыли. Т.е. в нашем секторе кажется, что краткосрочная перспектива для всех относительно сложна“, — сказал руководитель компании Ало Тамм.

По словам Тамма, вероятно, в какой-то степени будут сокращения и увольнения. „Какой-то шаг назад придется сделать так или иначе, но большего (сокращений — ред.) пока не предвидится“, — сказал он.