Зеленая зона и подвесные кресла: летом на Ратушной площади Таллинна появится временный парк

Таллинн работает над проектом „Зеленый след“, в рамках которого планируется улучшить качество городского пространства и озеленения более чем в 70 местах.

Для этого будут высажены новые деревья, цветочные поляны, а также запланирована реализация приемов так называемого тактического урбанизма, чтобы переосмыслить городское пространство и предложить горожанам новые виды деятельности. Таким образом в центре Старого города, на Ратушной площади появится временный pop-up парк.