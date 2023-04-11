Недвижимость
11.04.2023, 10:15

Зеленая зона и подвесные кресла: летом на Ратушной площади Таллинна появится временный парк

 
ФОТО: Tallinna strateegiakeskus

Летом на Ратушной площади Таллинна появится временный парк, в котором для горожан будет создано пространство для разнообразной деятельности и времяпрепровождения, пишет портал Gloss.ee.

Таллинн работает над проектом „Зеленый след“, в рамках которого планируется улучшить качество городского пространства и озеленения более чем в 70 местах.

Для этого будут высажены новые деревья, цветочные поляны, а также запланирована реализация приемов так называемого тактического урбанизма, чтобы переосмыслить городское пространство и предложить горожанам новые виды деятельности. Таким образом в центре Старого города, на Ратушной площади появится временный pop-up парк.

Читайте подробнее на Gloss.ee.

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