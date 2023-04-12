Государство выделит властям Ида-Вирумаа около 2 млн евро на реконструкцию пустующих домов

В этом году государство выделит местным самоуправлениям Ида-Вирумаа почти 1,7 млн евро для решения проблемы пустующих многоквартирных домов. Первоначально на эти цели планировалось выделить миллион евро, но из-за большого интереса местных властей финансирование увеличили примерно на 700 000 евро.

„Приятно отметить, что у властей Ида-Вирумаа есть большое желание решить проблему пустующих многоквартирных домов, - сказал советник отдела регионального развития Министерства финансов Тармо Киви. - Ходатайствовать о финансировании намерены четыре местных самоуправления: город Кохтла-Ярве, город Нарва-Йыэсуу, а также волости Тойла и Люганузе. Всего, по предварительной оценке, планируется реконструировать и снести до 21 практически пустующего многоквартирного дома.

В ходе реализации проекта местные власти выяснят, соответствуют ли здания критериям пустующих многоквартирных домов и можно ли будет продолжить реконструкцию этих зданий“.

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