Нарушает ли приватность установка в доме камер наблюдения? Госсуд отменил решение одного товарищества

Госсуд пояснил, какие есть возможности для установки в многоквартирном доме камер наблюдения, пишет Maaleht.

Один из таллиннских квартирных собственников оспорил в суде решение общего собрания товарищества, в котором, помимо прочего, говорилось об установке в доме камер наблюдения. Заявитель счёл, что камеры нарушают его приватность, так как их можно использовать для слежения за владельцами квартир.

Коллегия по гражданским делам Государственного суда удовлетворила жалобу собственника квартиры и признала решение товарищества недействительным. Коллегия пояснила, что использование камер наблюдения, согласно общей директиве ЕС о защите личных данных, является обработкой личных данных, для чего необходимо законное основание. Квартирное товарищество может обеспечить это двумя различными способами.

Во-первых, есть возможность подписать между квартирными собственниками соглашение. Если к единодушию не пришли, то можно это сделать по принятому большинством голосов решению на общем собрании товарищества. В этом случае должен быть оправданный интерес к использованию камер, который перевешивает интересы выступающего против этого квартирного собственника или его основные права.

В данном случае товарищество установило камеры наблюдения у входных дверей дома и у лифтов для обеспечения безопасности и чувства защищенности людей, в том числе для поимки возможных воров. Камеры, как утверждалось, были необходимы, так как речь шла о бывшем общежитии, где имеется повышенная потребность в безопасности - многие квартиры сданы в аренду, и в доме видели наркоманов.

Государственный суд счел, что эти аргументы могут выступать оправданным интересом для установки камер. Но в то же время при принятии решения товарищество не взвесило, перевешивают ли интересы проголосовавших за камеры членов товарищества интересы и права тех квартирных собственников, которые были против камер. Это означает, что для принятия такого решения общему собранию нужно было одобрить и условия использования камер.