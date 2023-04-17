Нарушает ли приватность установка в доме камер наблюдения? Госсуд отменил решение одного товарищества(9)
Государственный суд в опубликованном 12 апреля постановлении уточнил, как квартирное товарищество может установить в доме камеры наблюдения в случае, если кто-то из квартирных собственников с этим не согласен.
Госсуд пояснил, какие есть возможности для установки в многоквартирном доме камер наблюдения, пишет Maaleht.
Один из таллиннских квартирных собственников оспорил в суде решение общего собрания товарищества, в котором, помимо прочего, говорилось об установке в доме камер наблюдения. Заявитель счёл, что камеры нарушают его приватность, так как их можно использовать для слежения за владельцами квартир.
Коллегия по гражданским делам Государственного суда удовлетворила жалобу собственника квартиры и признала решение товарищества недействительным. Коллегия пояснила, что использование камер наблюдения, согласно общей директиве ЕС о защите личных данных, является обработкой личных данных, для чего необходимо законное основание. Квартирное товарищество может обеспечить это двумя различными способами.
Во-первых, есть возможность подписать между квартирными собственниками соглашение. Если к единодушию не пришли, то можно это сделать по принятому большинством голосов решению на общем собрании товарищества. В этом случае должен быть оправданный интерес к использованию камер, который перевешивает интересы выступающего против этого квартирного собственника или его основные права.
В данном случае товарищество установило камеры наблюдения у входных дверей дома и у лифтов для обеспечения безопасности и чувства защищенности людей, в том числе для поимки возможных воров. Камеры, как утверждалось, были необходимы, так как речь шла о бывшем общежитии, где имеется повышенная потребность в безопасности - многие квартиры сданы в аренду, и в доме видели наркоманов.
Государственный суд счел, что эти аргументы могут выступать оправданным интересом для установки камер. Но в то же время при принятии решения товарищество не взвесило, перевешивают ли интересы проголосовавших за камеры членов товарищества интересы и права тех квартирных собственников, которые были против камер. Это означает, что для принятия такого решения общему собранию нужно было одобрить и условия использования камер.
Коллегия пояснила, что, исходя из общей директивы, в условиях использования камер должны быть приведены контактные данные квартирного товарищества, ссылка на возможность ознакомиться с собранными на себя личными данными, цель обработки данных и правовое основание. Уточнено должно быть и то, у кого есть доступ к записям камер, какой срок хранения записей и т.п. Также рекомендуется вывесить соответствующее объявление.
Государственный суд подчеркнул, что если решение об установке камер принимается на общем собрании большинством голосов, то нужно до собрания дать всем квартирным собственникам возможность ознакомиться с условиями планируемого использования камер. Достаточно того, что в приглашении на собрание имеется ссылка, где собственники квартир могут ознакомиться с условиями. В случае нарушения этого требования, решение решение общего собрания является юридически ничтожным.
С постановлением Госсуда можно ознакомиться здесь.
С руководящими материалами Инспекции по защите данных, касающимися видеонаблюдения, можно ознакомиться здесь.
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