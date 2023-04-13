Фея клининга: как устроиться и можно ли жить на зарплату уборщицы?

По ее словам, клинеры, которые специализируются на уборке офисов, работают в основном по вечерам. В торговых местах есть утренние и вечерние смены. На производствах и в цехах есть разные смены для уборки. Даже для людей, желающих работать только по ночам, найдутся объекты. Конечно, и дневные варианты тоже есть.

„Все наши 2200 работников по уборке в странах Балтики работают на разных объектах, по разному графику и в разные часы. Поскольку мы обслуживаем более 1000 клиентов, то у наших сотрудников есть возможность выбрать подходящее себе место с удобным графиком работы. Есть люди, которые работают всего 1 раз в месяц по 1 часу. А есть те, у кого график с полной нагрузкой. И все возможные варианты между этими двумя тоже у нас есть“, – говорит Катре Шмидт, руководитель по персоналу SOL Baltics.

Для многих уборка становится дополнительным заработком в свободное от основной деятельности время или как подработка к пенсии. Но есть и клинеры, которые работают с полной занятостью.

Несколько иначе обстоят дела с домашней прислугой, т. е. клинерами, которые оказывают услуги уборки на дому частным заказчикам. Здесь средняя зарплата составляет 682 евро по Харьюмаа и 1037 евро в Ида-Вирумаа. Видимо, на Северо-Востоке страны домашняя уборка пользуется большим спросом. По другим регионам такой статистики нет.

По данным Департамента статистики, средняя месячная зарплата уборщицы составляет 878 евро у мужчин и 785 у женщин, что вполовину меньше, чем средняя зарплата по стране. При этом уборкой занимаются 8612 женщин и только 1086 мужчин. В основном это люди от 45 до 64 лет. Это касается уборщиков различных бизнес-помещений и зданий.

Возможно, кто-то посчитает работу клинера не слишком престижной. Конечно, в какой-то мере это каторжный труд, который точно не оплачивается, как должность министерского чиновника. Но тем не менее с работниками простых профессий эти люди, имея желание и обладая усердием, могут конкурировать. Кроме того, клинеры не останутся без работы, поскольку их услуги очень даже востребованы. И профессиональная фея чистоты всегда будет при деле.

Клинеры, работающие на платформе WiseClean, получают вознаграждение за выполнение заказов на основе отработанного времени. Платформа автоматически рассчитывает их заработок. На каждый объект выделено определенное количество времени. Если клинер справляется с уборкой быстрее установленного времени, его зарплата не меняется. Если же времени уходит больше, то вопрос решается в индивидуальном порядке. При необходимости делается доплата.

„Доход наших клинеров составляет 8–9 евро в час. Клинеры работают на условиях независимых исполнителей. Это означает, что они должны самостоятельно уплачивать налоги. Мы рекомендуем им использовать предпринимательский счет в одном из эстонских банков, которые предлагают данную услугу, для более удобного расчета налогов“, – говорит Влад Белопольский, основатель WiseClean.

Не так давно в Эстонии появилось мобильное приложение WiseClean, предназначенное для людей, которые оказывают услуги уборки на дому или, наоборот, хотят заказать уборку. Приложение работает по типу Bolt или Wolt, т.е. с одной стороны есть заказчик услуги, с другой исполнитель. Для работы надо заключить договор с фирмой.

На порталах по поиску работы объявлений по найму уборщиц, клинеров, специалистов по чистоте (кто как называет) очень много и от разных фирм. Предлагаемая в объявлениях зарплата в основном составляет 5–6 евро в час. Хотя есть и предложения, где указана сумма 1000 евро в месяц.

Примерно такие же условия предлагает и, например, фирма CleanFix Puhastus OÜ с заработком от 7 евро в час. При этом не требуется определенного уровня образования, и даже отсутствие опыта не будет препятствием. Фирма всему научит.

Для своих работников компания организует базовое обучение по уборке. На втором этапе – обучение по уходу за разными покрытиями. На каждом объекте клинеры получают инструкции для работы. А кроме профессионального обучения работники SOL получают разные приятные бонусы, например, подарки или премии в честь юбилея.

Сотрудники SOL в числе прочего занимаются уборкой на круизных кораблях, где зарплата составляет – 7,5 в час. Уборщицы в отелях в центре Таллинна получают 5,50 в час. В Тарту и в Раквере вечерняя уборка оплачивается в размере 5 евро в час.

„Средняя зарплата клинера с полной нагрузкой – 900 евро в месяц, но сумма может быть и значительно выше. Зарплата зависит от сложности объекта, его местоположения, времени работы и не только“, – говорит Шмидт.

Найти подработку по уборке можно также через приложение Skillus. Здесь достаточно создать свой аккаунт, а затем предложения о своих услугах, просматривать запросы потенциальных заказчиков и связываться с ними напрямую. В данном случае платформа выступает лишь как бесплатный посредник.

„Для большинства клинеров платформа WiseClean – это дополнительный источник дохода. Они могут выполнять заказы в свое свободное время, не отвлекаясь от своей основной работы или других занятий. Заработок клинеров отображается в режиме реального времени в приложении нашей платформы. Выплаты производятся еженедельно“, – добавляет Влад.

Приложение WiseClean было запущено в конце прошлого года, сейчас у фирмы более 50 заказов месяц. Пока фирма предлагает лишь базовую или поддерживающую уборку, включающую уборку пыли, мытье полов, уборку санузла и кухни. В дополнение можно заказать мытье окон.

„Если после собеседования всех все устраивает, то клинера приглашают на тренинг. Его проводит человек с дипломом школы по обучению клининг у. Он рассказывает о стандартах уборки, работе с оборудованием, пользовании приложением. Затем подписывают документы и выдают инвентарь. После этого клинер может приступать к работе. Он просматривает заказы от клиентов, которые есть в приложении, и выбирает те, которые готов выполнить“, – объясняет Влад Белопольский.

Когда проходит набор, то свою заявку о желании заняться уборкой человек может оставить на сайте компании www.wiseclean.eu . Затем он получает на э-почту анкету и разъяснения условий работы (оплата, типы заказов и другие нюансы). Если эти условия устраивают человека, то он заполняет подробную анкету о себе и выбирает время собеседования, которое проводится по телефону.

„Мы не постоянно подключаем новых клинеров, а только тогда, когда есть необходимость. Вот только на прошлой неделе закончили набор. Стараемся, чтобы был баланс между количеством клиентов и работников. Сейчас у нас достаточно клинеров, чтобы делать 25 уборок неделю, – говорит Влад. – Мы растем, но чуть медленнее, чем мечталось“.

Личный опыт

Галина занимается уборкой уже более 20 лет. По ее словам, при хорошем раскладе можно зарабатывать от 1000 евро.

„У меня частичная занятость. Работаю утром, вечером и по выходным. Специализируюсь на офисах, мне это больше нравится. В офисах класса люкс очень приятно работать. Там и люди аккуратные. Сейчас у меня 9 объектов, но где-то я убираю раз в месяц, а где-то три раза в неделю, разброс разный. Я работаю через фирму, но для себя делаю калькуляцию, смотрю, есть ли мне смысл работать на конкретном объекте или это будет убыточно. Ведь есть офисы, где платят мало, но качество хотят хорошее. Тогда в разговоре с начальством я могу попросить оплату повыше“, – говорит Галина.

Женщина рассказывает, что очень рано встает. Утренняя работа для нее как тренировка.

„Утром у меня может быть 1–2 объекта. Раньше было по 3. Вечером тоже. Выходные обычно все заняты. Но я не работаю за почасовую оплату. За 5 евро в час я никогда не буду работать, – категорично говорит Галина. – Конечно, если бы это была моя единственная работа, то на жизнь мне не хватало бы. Ведь надо и разные обязательства оплатить, и для себя заработать. Хотя у меня есть знакомая, которая в хорошие времена зарабатывала по 1500 евро. Но она живет на работе, что тоже, на мой взгляд, неправильно. Мне нужно, чтобы у меня была работа и было личное время“.

Екатерина еще школьница. Но в свободное время подрабатывает, убирая разные объекты.

„Как получается находить заказ, так и работаю. Но все прошлое лето я убирала подъезды и была дворником. В течение учебного года на выходных или по вечерам убираю квартиры. В этом году я заканчиваю школу и буду больше работать. Летом в месяц я получала 600 евро. А за генеральную уборку квартиры мне давали по 100 евро, за обычную – по 50–80. Перед тем, как впервые я пошла работать, знакомая женщина, у которой клининговая компания, меня обучила и взяла на работу неофициально. Деньги нужны, а официально никуда не берут, поэтому особо выбора нет“, – делится Екатерина.