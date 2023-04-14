ЭКСПЕРТ | Мифы о досрочном погашении. Аннулируется ли автоматически ипотека при завершении кредитного договора?

1. Взяв жилищный кредит в конкретном банке, я буду связан с ним до конца жизни

Это не так, ведь вы не привязаны к банку-кредитору даже в течение срока выплаты жилищного кредита. Не говоря уже об остальной части своей жизни. Некоторым удобно хранить все свои финансы в одном месте. Другие ведут расчеты и берут кредиты в разных банках. Оба варианта допустимы и зависят от личных потребностей и предпочтений людей.

Кроме того, получение жилищного кредита не означает, что вы должны быть связаны с ним в течение всего согласованного периода. Жилищный кредит, как и любой другой, может быть погашен вне графика платежей – как частями, так и полностью. После того, как кредит погашен, договор жилищного кредита также заканчивается.

Некоторые банки позволяют самостоятельно погасить кредит вне графика через интернет-банк. В общем случае, однако, вы должны подать банку соответствующее заявление, где указываете сумму внепланового платежа и дату возврата.

2. В случае досрочного погашения жилищного кредита я должен выплачивать проценты до окончания оговоренного в договоре срока

Как правило, жилищный кредит – это кредит с фиксированной процентной ставкой, и в случае досрочного погашения, согласно Закону об обязательственном праве, банк имеет право потребовать уплаты процентов в размере до трех месяцев. При этом проценты начисляются на досрочно возвращаемую сумму, а не на остаток кредита.

Например, если вы хотите выплатить 10 000 евро, а процентная ставка по кредиту составляет 5% в год, расчет будет следующим: 10 0005%/123, то есть комиссия за досрочное погашение составит примерно 125 евро. Однако, если вы уведомите банк о желании совершить досрочную выплату за три месяца до выполнения платежа, дополнительные сборы применяться не будут.

3. В случае досрочного погашения жилищного кредита я должен выплатить банку всю сумму ипотеки