ЭКСПЕРТ | Большой первый взнос - не гарантия: как получить более выгодную рисковую маржу при оформлении жилищного кредита

При оформлении жилищного кредита нужно учитывать, что проценты формируются из двух составляющих: широко обсуждаемого еврибора, который не зависит от банка или профиля клиента, и рисковой маржи, которая в значительной формируется исходя из „портрета“ клиента в глазах банка.

На сегодняшний день средняя рисковая маржа на рынке достигает 1,9–2%, ранее она была на уровне 2,3%. Размер этого вида процентной ставки зависит от комбинации данных, которые касаются профиля клиента:

Соотношение доходов и расходов

Соотношение доходов и обязательств человека является одним из самых важных аспектов формирования рисковой маржи.

Также для банка очень важны данные, связанные с местом работы клиента. „В ходатайстве о кредите клиент предоставляет нам информацию о месте работы и занимаемой должности, как долго он там работает. Мы учитываем все эти данные“, – говорит Кэтлин Ватсель в подкасте о недвижимости, который ведет консультант по недвижимости Тыну Тоомпарк. При оценке также учитывается размер компании-работодателя и в каком секторе он оперирует.

Конечно, важен размер дохода заемщика, сколько у него других обязательств и какую долю они составляют от его дохода. Чтобы увеличить свою привлекательность в глазах банка при подаче ходатайства на кредит, разумно пересмотреть свои обязательства, но еще важнее продемонстрировать свою способность делать сбережения.

Крупный первоначальный взнос не означает низкую маржу

Учитывается не только размер первоначального взноса и то, каким образом клиент его получил. По словам Ватсель, банк ценит способность человека планировать свой бюджет, поэтому в преимуществом будут обладать те, кто самостоятельно накопил на первоначальный взнос на квартиру, а не получил его, например, в подарок от родителей.