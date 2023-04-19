Эти европейские города заплатят вам до 50 000 евро, чтобы вы туда переехали. Где они находятся?

Для этого местные органы власти предлагают переезжающим разнообразные гранты и выплаты. Чаще всего такие ситуации возникают в странах Южной Европы.

Виды на Альпы в Альбинене, Швейцария

В расположенном в Швейцарских Альпах Альбинене проживает менее 250 человек. Чтобы увеличить численность населения, небольшой муниципалитет решил предложить желающим переехать сюда семьям более 50 000 евро.

Расположенная на склоне горы в кантоне Вале, живописная деревня находится чуть более чем в часе езды от знаменитого горнолыжного курорта Вербье.

Взрослые до 45 лет получат 25 000 швейцарских франков (25 300 евро) на переезд, плюс 10 000 швейцарских франков (10 120 евро) на каждого ребенка.

Программа открыта только для граждан Швейцарии или иностранцев, которые прожили в Швейцарии достаточно долго, чтобы получить вид на жительство. Претенденты также должны будут обосноваться в доме стоимостью не менее 200 000 швейцарских франков (€202 310) и обязуются прожить в Альбинене 10 лет.

Побег в горы в Понге, Испания

Понга, город и муниципалитет с населением 600 человек на северо-западе Испании, заплатит британцам по 2 971 евро за переезд. Еще столько же будет выделено на каждого родившегося там ребенка.

В городе, в самом сердце Кантабрийских гор, расположен биосферный заповедник ЮНЕСКО, который считается раем для любителей пеших прогулок. Он также находится всего в часе езды от побережья.

Чтобы воспользоваться предложением, британцы должны обязаться прожить в Понге не менее пяти лет.

Кусочек спокойной жизни в Рубьяне, Испания

Испанская деревня Рубьяна в Галисии будет платить экспатам до 150 евро в месяц за проживание. Эта схема ориентирована в первую очередь на семьи в надежде увеличить число учащихся в местных школах. Рубьяна расположена на северо-западе Испании, в 2,5 часах езды к востоку от Сантьяго-де-Компостела.

Пляжи и деревни в солнечной Калабрии, Италия