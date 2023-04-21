ФОТО | В Харьюмаа появится новый жилой район на берегу залива

По словам Кристьяна-Тора Вяхи, руководителя компании Invego, которая занимается развитием района Лахепере Раннакоду, после пандемии образ жизни многих людей существенно изменился. „Люди стали реже бывать в офисах, в то же время, они всё больше ценят уединение и близость к природе. В результате стал расти интерес к тому, чтобы больше инвестировать в создание собственного дома“, — пояснил Вяхи и добавил, что роль Invego заключается в комплексной подготовке к строительству в общей сложности 35 уникальных современных домов, которые планируется возвести в лесу у залива, с учётом существующей природной среды. „Застройщик сделает всё необходимое, чтобы те, кто будет действовать решительно и быстро, уже в конце нынешнего года могли сесть за рождественский стол с семьёй в новом доме“, — сказал руководитель Invego.

Вяхи отметил также, что в последние 15 лет, по сути, не было ни одной застройки такого масштаба и качества для создания жилых районов, рассчитанных на строительство только индивидуальных домов. Застройщику предстоит построить тротуары, подъездные дороги, установить уличное освещение, создать инфраструктуру для подключения электричества и всё необходимое. „Импульсом послужил серьёзный интерес нескольких прежних клиентов Invego к приобретению нового индивидуального дома“, — сказал Вяхи, по словам которого, выбранное место необычайно удачно сочетает, с одной стороны, близость и надёжное сообщение с Таллинном, а с другой – прекрасную природу и жилую среду. „Залив Лахепере — один из самых красивых в Эстонии, при этом большая часть полуострова Пакри, по сути, представляет собой настоящий природный парк“, — сказал Кристьян-Тор Вяхи.