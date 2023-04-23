ЭКСПЕРТ | На рынке недвижимости наблюдается быстрый рост ассортимента квартир „под ключ“

„Если прошлым летом в столице и ближайших пригородах продавалось менее сотни новых квартир с готовой отделкой, то теперь этот показатель превысил четыре сотни уже по состоянию на апрель“, – отметил партнер Pindi Kinnisvara в области продаж Пеэп Сооман .

„На рынке наблюдается спокойствие. Покупатели осторожничают, поэтому темп продаж слегка замедлился, но, с другой стороны, наконец, наступило время, когда вы можете сразу найти себе новую квартиру, а не ждать завершения строительства целый год. Жилая площадь в новостройках составляет очень серьезную конкуренцию вторичным квартирам, поскольку такие объекты отличаются более эстетичным внешним видом, хорошей энергоэффективностью и прочими благоприятными факторами, которые всегда привлекали платежеспособных клиентов. Просто очень многие не хотели или не могли ждать окончания строительства“, – пояснил Сооман. „Теперь ждать уже не надо, и цены стали более доступными“, – добавил он.