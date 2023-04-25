Договор найма жилых помещений: что можно, а чего нельзя перекладывать на нанимателя
Наиболее важные изменения в законодательстве по теме договоров аренды вступили в силу в 2021 году. Осветим в первую очередь договоры найма жилых помещений, так как при аренде коммерческих площадей, как правило, условия договора определены письменным соглашением. К тому же в законе нет существенных различий между наймодателем-частным лицом и фирмой, сдающей жилые помещения внаем, а значит, данный вопрос актуален и в бизнес-среде, пишет секретарь арбитражного суда Анастасия Незговорова, пишет dv.ee.
Поскольку проблем с вопросом исполнения и расторжения договоров найма жилых помещений в избытке, то уже на стадии переговоров стоит ознакомиться с платежной дисциплиной (репутацией) второй стороны. Информацию о долговых обязательствах и кредитоспособности лица можно найти в интернете.
Законодательством не запрещено заключать договор аренды (в том числе и найма жилого помещения) в устной форме. Но при этом стоит учитывать очень важный момент: если договор найма жилого помещения заключен на срок свыше одного года, то такой договор считается бессрочным.