ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Как сделать так, чтобы полученный от матери в наследство дом достался только мне, а не брату с сестрой?

„Я много лет жила с мамой в принадлежащем ей доме в деревне и ухаживала за ней. Теперь мама умерла, и у нас трое наследников: я, сестра и брат. Я бы хотела жить в этом доме дальше и записать его на свое имя, поскольку и у сестры, и у брата есть свое жилье и семья в другом месте, им не нужна их часть дома. Как им оформить отказ от наследства? Можно ли оформить отказ от наследства при жизни наследника?“ - спрашивает читательница Maaleht.