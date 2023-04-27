IKEA начала сотрудничество с эстонским дизайнером Карлом Корсар, чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия(2)
В ближайшее время IKEA запустит в Эстонии социальную инициативу „Заметь насилие“, направленную на повышение осведомленности о домашнем насилии и поощрение людей к открытому обсуждению этой проблемы. В рамках этой инициативы в сотрудничестве с известным дизайнером Карлом Корсар будет создан лайфстайл-продукт, который выражает особый стиль дизайнера и просит нас замечать насилие и не закрывать на это глаза.
„Миссия IKEA — улучшить повседневную жизнь многих людей. Дом – это место, где можно отдохнуть и почувствовать себя в безопасности. Место, где можно провести время с близкими, не беспокоясь. Дома человеку всегда должно быть хорошо, ведь дом – это наша крепость и убежище от остального мира. К сожалению, для многих это не так. Как специалисты по семейной жизни, мы не можем игнорировать печальную статистику, согласно которой каждая третья женщина хотя бы раз в жизни подвергается насилию со стороны своего партнера, и зачастую это происходит дома. Мы запустили инициативу против насилия со стороны партнера, чтобы обратить внимание на эту проблему. Мы хотим объединить заинтересованные стороны и инициировать публичные дебаты в эстонском обществе для решения проблемы. Мы также создаем специальное решение в сотрудничестве с любимым эстонским дизайнером Карлом Корсар,“ - заявил Марко Пыдер, глава IKEA в Эстонии.
По словам дизайнера Карла Корсара, дом должен быть местом, где всегда хорошо. „Очень важно, чтобы мы вместе решали проблему насилия со стороны партнера и обращались к наиболее уязвимым членам общества. Долг каждого из нас — не закрывать глаза и действовать,“- сказал Корсар, призывая жителей и компании Эстонии присоединиться к инициативе против домашнего насилия.
Дизайнерская продукция в ограниченном количестве
В рамках инициативы „Заметь насилие“ впервые в Эстонии состоится уникальное сотрудничество между эстонским дизайнером и IKEA. „Самым важным для нас при выборе Карла в партнеры было то, что его действительно волнует проблема домашнего насилия и что он готов говорить на такую неудобную и сложную тему,“- сказал Пыдер.
Карл Корсар создает дизайнерский продукт для специальной коллекции, который символизирует идею замечать насилие через графическую иллюстрацию. Продукция будет продаваться в ограниченном количестве и поможет привлечь внимание к проблеме, которая часто остается скрытой.
Проблема затрагивает каждую третью женщину в Эстонии
Каждая третья женщина в Эстонии хотя бы раз в жизни подвергалась насилию со стороны своего партнера. Это означает, что это проблема не только двух людей, но и всего общества. Целью долгосрочной социальной инициативы IKEA „Заметь насилие“, проводимой в странах Балтии, является инициирование более широкой дискуссии в обществе о борьбе с насилием со стороны партнера и содействие позитивным изменениям в долгосрочной перспективе.