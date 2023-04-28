ФОТО | Советский зерновой элеватор в Нымме собираются перестроить в жилой дом(14)
В ближайшие годы в Нымме появится самое высокое здание в районе. В жилой дом будет перестроен советский зерновой элеватор, пишет dv.ee.
Девелоперская компания Reterra планирует превратить заброшенный элеватор Хийу и прилегающую к нему промышленную зону в жилой квартал.
Помимо реконструкции самого элеватора Хийу, будет реновирован и прилегающий к нему участок, где будет построено еще пять жилых домов особнякового типа на несколько квартир каждый. Также рядом будет построен один многоквартирный дом, офисное здание и постройка общественного назначения.
Весной была инициирована детальная планировка участка. На этой неделе эскизный проект нового жилого квартала был выставлен на общественное обсуждение. Предложения и возражения можно вносить до 10 мая.