Таллинн приглашает к участию в конкурсе садового дизайна „Город рука об руку с природой“

Цель конкурса - предложить вдохновляющие и творческие способы интеграции городских и ландшафтных элементов и создать целостные и красиво оформленные садовые пространства, объединяющие городскую и дикую природу.

„Городское пространство Таллинна характеризуется обилием парков и зеленых насаждений. Это то, чем мы можем гордиться, так как во многих других европейских городах этого нет. Традиция зеленых насаждений показывает сильную связь с природой и помогает уравновесить другую, промышленную и гораздо более беспокойную сторону Таллинна. Делая акцент на искусстве садоводства, мы можем еще больше укрепить и обогатить красивую и естественную сторону Таллинна“, - сказала Кетлин Виксне, организатор конкурса и проектный руководитель Зеленой столицы Европы Таллинна.

В конкурсе могут принять участие все, кто хочет представить интересную идею садового дизайна: профильные учебные заведения по всей Эстонии, предприятия, различные ассоциации или организации и другие юридические лица.

„Конкурс садоводства - это прекрасная возможность продемонстрировать свой уникальный садоводческий талант и познакомиться с другими творческими садоводами, и, конечно, это уникальный и ценный опыт на всю жизнь“, - сказала Мария Палусалу, известный ландшафтный дизайнер, которая ранее участвовала в Таллиннском фестивале цветов на том же месте и которая внесет свой вклад в организационную сторону конкурса, участвуя в процессе оценки конкурсантов.

Точные условия участия и расписание можно узнать здесь (ссылка на статью на эстонском языке) .

Лучший садовод, а также народный любимец, выбранный посетителями парка, будут объявлены на церемонии закрытия конкурса 16 сентября 2023 года.

Если вы хотите принять участие в конкурсе, пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес katlin.viksne@tallinnlv.ee не позднее 28 апреля.