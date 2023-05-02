ЭКСПЕРТ | Договор найма жилых помещений: срочный или бессрочный?

Гарантийный залог

Закон позволяет требовать с нанимателя максимум в трехкратном размере пропорционально сумме найма жилого помещения за месяц. У нанимателя есть право вносить залоговую сумму в течение трех месяцев равными долями, при этом первая часть залога должна быть внесена после заключения договора найма.

Стороны часто забывают о требовании закона: наймодатель обязан депонировать сумму залоговой суммы в кредитном учреждении отдельно от своего имущества под проценты не ниже средней процентной ставки в Эстонской Республике. Проценты принадлежат нанимателю, и за их счет увеличивается размер залоговой суммы.

Наниматель может с согласия наймодателя заменить гарантийный залог другой равноценной гарантией. При этом гарантия должна в достаточной мере обеспечить исполнение обязательства, а в случае необходимости также уплату процентов и оплату расходов, а кредитор (в случае договора найма жилого помещения – наймодатель) должен иметь возможность для обращения гарантии без затруднений в деньги.