ЭКСПЕРТ | Договор найма жилых помещений: срочный или бессрочный?(1)
При заключении договоров найма жилых помещений большое значение имеет срок договора. С позиции наймодателя заключение бессрочного договора более выгодно, тогда как интересы нанимателя лучше защищает срочный договор. Немаловажны и пункты, касающиеся залоговой суммы (гарантийного залога), а также соглашения о неустойке и пени, пишет секретарь арбитражного суда Анастасия Незговорова, пишет dv.ee.
Гарантийный залог
Закон позволяет требовать с нанимателя максимум в трехкратном размере пропорционально сумме найма жилого помещения за месяц. У нанимателя есть право вносить залоговую сумму в течение трех месяцев равными долями, при этом первая часть залога должна быть внесена после заключения договора найма.
Стороны часто забывают о требовании закона: наймодатель обязан депонировать сумму залоговой суммы в кредитном учреждении отдельно от своего имущества под проценты не ниже средней процентной ставки в Эстонской Республике. Проценты принадлежат нанимателю, и за их счет увеличивается размер залоговой суммы.
Наниматель может с согласия наймодателя заменить гарантийный залог другой равноценной гарантией. При этом гарантия должна в достаточной мере обеспечить исполнение обязательства, а в случае необходимости также уплату процентов и оплату расходов, а кредитор (в случае договора найма жилого помещения – наймодатель) должен иметь возможность для обращения гарантии без затруднений в деньги.