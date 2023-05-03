Инвесторы нацелились на недвижимость Ида-Вирумаа

Несколько других известных эстонских акул недвижимости также рассматривали возможность инвестирования в Ида-Вирумаа. Некоторые уже купили квартиру. Вопросы, над которыми ломают голову инвесторы, вкладывая средства в регион, который до сих пор считался отсталым, похожи. Стоит ли инвестировать в недвижимость в Ида-Вирумаа? Что влияет на рынок Ида-Вирумаа и что произойдет в ближайшие годы? Что следует учитывать при инвестировании туда? Кто является целевой группой для арендных квартир?