Инвесторы нацелились на недвижимость Ида-Вирумаа(8)
В маленьком городке Йыхви в Ида-Вирумаа старое обшарпанное общежитие недавно превратилось в отреставрированное здание на 96 квартир, которое сдается в аренду. Застройщик Елисей Локотар и его команда планируют получать с него 35-процентный годовой доход, пишет dv.ee.
Несколько других известных эстонских акул недвижимости также рассматривали возможность инвестирования в Ида-Вирумаа. Некоторые уже купили квартиру. Вопросы, над которыми ломают голову инвесторы, вкладывая средства в регион, который до сих пор считался отсталым, похожи. Стоит ли инвестировать в недвижимость в Ида-Вирумаа? Что влияет на рынок Ида-Вирумаа и что произойдет в ближайшие годы? Что следует учитывать при инвестировании туда? Кто является целевой группой для арендных квартир?
В качестве девелоперского проекта Локотар выбрал дом общежитского типа, расположенный в микрорайоне Йыхви. В этом районе цены на недвижимость на 20% дороже, потому что здесь есть несколько важных для жителей учреждений.