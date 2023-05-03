Районом Ülemiste City теперь управляет искусственный интеллект

„Мы постоянно ищем возможности более эффективного использования энергии и уже с 2020 года используем решение R8 основанное на искусственном интеллекте для управления техническими системами центра, что позволило сэкономить центру около 750 000 евро в прошлом году и уменьшить выбросы углерода на 1200 тонн. Это эквивалентно ежегодному выбросу малого производственного предприятия или, например, поглощению углерода 65 000 взрослых деревьев за год.“ - прокомментировал директор Улемисте-центра Гуидо Пярнитс .

„Как основатель Green Tiger и соавтор карты устойчивого развития в строительном секторе мы знаем, что до 32% следа жизненного цикла здания зависит от энергопотребления. Поэтому для нас крайне важно применять различные технологии, чтобы уменьшить этот след в течение жизни здания, и в этом R8 Technologies является нашим большим помощником“, прокомментировал решение Р8 председатель правления Mainor Ülemiste Урсель Вельве .

R8 - это решение на основе искусственного интеллекта, которое превентивно управляет техническими системами зданий, учитывая изменения, влияющие на потребление энергии прошлого, настоящего и будущего, такие как например посещаемость здания. Кроме того, программа учится тому как реагирует каждое конкретное здание на изменения внешней температуры, солнечного света, направления ветра, влажности воздуха итд. Это означает, что здания, управляемые искусственным интеллектом, не только реагируют, но и превентивно готовятся к будущим ситуациям, используя доступные и изученные данные. Ежедневно сотни и тысячи небольших изменений систем приводят к заметной экономии и лучшей энергоэффективности в каждом здании.

Председатель правления Technopolis Ülemiste Герт Йостов отметил: „Также как Эстония стала одним из самых цифровых государств в Европе, Ülemiste City стал местом рождения передовых компаний в Эстонии, которые создают, поддерживают и признают самые новые решения нашего времени. Сегодня мы можем сказать, что внедрением одного решения в наших зданиях мы достигаем одновременно целей по климату, энергосбережению и эффективности. Это важные приоритеты для любой современной компании, которые сегодня ценят регуляторы, финансисты, а также потребители и клиенты“.

По словам генерального директора R8 Сийма Тяккера, предоставление клиентам в районе города Улемисте высококачественного внутреннего климата с минимальными затратами стало первоочередной задачей R8. Он отмечает, что из-за нестабильности энергетического рынка все еще рано говорить о том, насколько значительной будет экономия R8 в финансовых показателях и выбросах углекислого газа для всего квартала Таллина, но он считает, что реалистично говорить о более чем 2000 тоннах уменьшения выбросов углекислого газа и более чем 20% экономии энергии для всего квартала в перспективе 2023 года.

„В Эстонии идет живой спор о том, какой источник энергии является самым экологически чистым: ветер, солнце или древесина. Фактом является то, что при потреблении каждой единицы энергии в атмосферу выделяется углерод. Единственный способ предотвратить это - не использовать энергию и оптимизировать использование ресурсов в секторе недвижимости. Самая экологически чистая энергия - это энергия, которая сэкономленная“, - добавил Тяккер.

По словам генерального директора R8, с добавлением зеленой энергии в сеть, сектор недвижимости все чаще сталкивается с нестабильными колебаниями цен в течение дня. Однако Тяккер указывает на то, что полностью автоматизированное решение управления на основе искусственного интеллекта регулирует потребление в соответствии с ценами на рынке и частотными ценами, тем самым смягчая влияние колебаний цен на клиентов.

Решение R8 Technologies сегодня управляет около 2,5% энергопотребления зданий Эстонии, экономя европейским владельцам недвижимости около 7 миллионов евро в год. Кроме того, клиенты получают помощь в достижении целей ESG (социальной ответственности) и отчетности. Крупнейшими клиентами компании в Эстонии являются крупнейшие торговые центры Таллинна, а также офисные здания, отели и объекты государственной недвижимости. Решение получило множество международных наград, а его создатели и разработчики в основном являются выпускниками, аспирантами и преподавателями Таллиннского технологического университета по отоплению, вентиляции и управлению интеллектуальными системами.