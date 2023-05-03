Главные сюрпризы и лучшие идеи выставки Interjöör 2023

Знаете ли вы, что 4ROOM очень гибок в производстве и при желании можно собрать светильник, который точно соответствует вашим запросам? Можно выбрать количество источников света, отделку металлических частей, форму, размер и ткань куполов, а также материал рассеивателей. Кроме того, стоит прийти в 4ROOM со своей тканью, или если старый настольный, потолочный или настенный светильник нуждается в замене купола. 4ROOM изготовит вам купол нужного размера и цвета.

С весны 2023 года торшер Saxo выпускается еще в четырех новых цветах, так что теперь 4ROOM предлагает радующий глаз дизайнерский светильник в 14 разных цветах. Saxo – это два в одном: закрепленный в удобном положении столик позволяет разместить книгу или чашку кофе, а направленный купол делает Saxo хорошим светильником для чтения.

В серии светильников Croissant появился новый торшер. Как и подвесные светильники Croissant в трех размерах, торшер тоже выглядит аристократично и может стать фокусом помещения. Благодаря своей скульптурной форме и игре света светильники Croissant добавляют респектабельности любому пространству.

В наше время все оконные покрытия можно приводить в действие при помощи мотора и управлять ими из приложения, с пульта или с помощью системы умного дома. Больше не нужно возиться, чтобы задернуть шторы, спасающие от жаркого летнего солнца. Одно нажатие кнопки, и штора сама выдвигается, сохраняя прохладу в комнате. Шторы так же сами открываются утром и закрываются вечером.

Садовый сезон начался, и благодаря маркизам использовать террасу или балкон можно в любую погоду – ведь они защищают и от палящего солнца, и от дождя и ветра. Маркизы можно быстро свернуть и развернуть, к тому же они устанавливаются на стену без каких-либо дополнительных опор, что делает их особенно простыми в обслуживании и удобными.

Узнайте подробнее: 4room.ee, 4room@4room.ee или посетите представительский салон, чтобы ознакомиться с образцами продукции (Пярну мнт., 110, Taллинн).

Radis

Radis представил на выставке новое решение для стеллажей CRANE.

CRANE – это тонкая, но крепкая мультифункциональная конструкция, которая выполняет все поставленные задачи. Металлическая рама прочная, но не выглядит громоздкой. Полки CRANE из дубового шпона адаптируются, а значит, вы можете использовать их по-разному – именно так, как вам нужно в данный момент.

К адаптируемым поверхностям относится в том числе рабочая поверхность для компьютера и шкафчики подходящего размера. Воздушная структура полки CRANE и закругленные углы делают ее хорошим выбором для организации вашего удобного уголка домашнего офиса или для размещения книг в гостиной.

Фирма представила также комод NOBLE, изготовленный из покрытой дубовым шпоном березовой фанеры, со стеклянными дверцами, который привлек большое внимание еще на строительной выставке.

Комоды NOBLE как хорошая фоновая музыка – скромные и не слишком выделяющиеся, но без них общее впечатление не то. Они словно тихая сила в каждой комнате, офисе или прихожей. Они обеспечивают отличный способ хранения ваших вещей и в то же время не громоздкие и не занимают слишком много полезной площади. Независимо от того, какой комод NOBLE вы предпочтете, можете быть уверенным, что NOBLE поможет вам красиво хранить ваши вещи и будет стильно выглядеть..

Узнайте подробнее: radis.ee, info@radis.ee или +372 5558 5656

Valpaint

Valpaint предлагает современные декоративные краски из Италии. На ярмарке они представили краски и покрытия из своего ассортимента, краски со спецэффектами на водной основе, а также штукатурку и покрытия на основе минеральных масел, которые помогают создать эффект старины. Кроме того, домашние мастера найдут в их ассортименте красивые шаблоны и специальные инструменты.

Хотите по-настоящему эффектную стену? Может быть, даже с несложной текстурой? Что делает Valpaint особенным и заслуживающим внимания, так это их преданность клиенту. Их опытные эксперты всегда найдут лучшее решение, даже если отправной точкой будет лишь вдохновляющая фотография.

Ассортимент продукции Valpaint включает также глиняную штукатурку. В процессе ее производства не используются химические вещества, поэтому стены, покрытые такой штукатурной, дышат и не выделят токсичных веществ и запахов.

Узнайте подробнее: valpaint.ee. С образцами и каталогами можно ознакомиться у дилеров: Decorest Disain (Лийвалайя, 21, Taллинн), Karl Bilder (в Таллинне на Петербури теэ, 52a и Кадака теэ, 32, в Тарту на Туру, 53, в Пярну на Суур-Йыэ, 75).