Повышению класса энергоэффективности домов мешает нехватка специалистов и стройматериалов

Согласно исследованию, проведенному по заказу Министерства экономики и коммуникаций, для того, чтобы к 2033 году повысить класс энергоэффективности домов в Эстонии до класса E, необходимо решить несколько проблем. В первую очередь речь идет о нехватке специалистов, передает „Актуальная камера“.

„Да, их не хватает. И одной из причин являются регуляции. Также в этой области очень много специфики, поскольку большая часть работ проходит в квартирах. Например, замена стояка должна происходить за один раз. И если один человек в пятиэтажном или девятиэтажном доме не на месте, то работы проводить нельзя, необходимо очень долго вести переговоры“, – сказал член правления Balti Vara Ehitus Кристьян Соометс.