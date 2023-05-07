07.05.2023, 10:23
ФОТО | Отдыхай в Эстонии: в этом домике на берегу моря можно любоваться звездным небом прямо из кровати
ФОТО: Airbnb
Нет ничего лучше любования звездами не вылезая из кровати. Это возможно, когда над головой стеклянный потолок. В Пярнумаа, в деревушке Саулепи, появился уютный маленький домик с панорамным окном на потолке, который позволит вам погрузиться в захватывающую красоту ночного неба, пишет портал Gloss.ee.
Домик расположен рядом с морем. Он маленький, но внутри есть все необходимые удобства, будь то кухня со всем необходимым для приготовления еды, спальня, небольшая открытая терраса с обеденной зоной, сауна и джакузи, из которого можно любоваться закатом.
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