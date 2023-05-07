ФОТО | Отдыхай в Эстонии: в этом домике на берегу моря можно любоваться звездным небом прямо из кровати

Домик расположен рядом с морем. Он маленький, но внутри есть все необходимые удобства, будь то кухня со всем необходимым для приготовления еды, спальня, небольшая открытая терраса с обеденной зоной, сауна и джакузи, из которого можно любоваться закатом.