Эстонский застройщик инвестирует более 20 млн евро в развитие нового жилого района в Латвии
Invego, один из самых крупных в Эстонии застройщиков, занимающихся жилой недвижимостью, инвестирует в Латвии более 20 миллионов евро в строительство жилого района Виде Адажи, состоящего только из рядных домов. В Адажи, расположенном рядом со столицей Латвии Ригой, первые дома нового проекта будут готовы уже к зиме нынешнего года.
„В случае Виде Адажи, мы черпали вдохновение в уже строящемся рядом с Таллинном жилом районе Уус-Ярвекюла, который также состоит из рядных домов. Кроме того, полезным опытом для нас служат районы Тискреоя и Луккаранна“, – сказал руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи.
„Крупные застройщики из Эстонии имеют хорошую репутацию на латвийском рынке, эстонцев ценят, и им доверяют. Виде Адажи является для нас первым самостоятельным проектом такого масштаба в Латвии, но в последние несколько лет мы вместе с партнёрами успешно работали в Риге над проектом многоквартирных домов Парка Кварталс“, — поделился Кристьян-Тор Вяхи опытом работы предприятия у южных соседей.