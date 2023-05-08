Недвижимость
08.05.2023, 15:39

Популярный ресторан на мызе закрылся после 13 лет работы и теперь продается

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Põhjaka mõis
Põhjaka mõis
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Популярный ресторан в усадьбе Пыхьяка в Ярвамаа закрылся после 13 лет работы и теперь выставлен на продажу. Хозяин бизнеса говорит, что получил уже более десятка заявок от потенциальных новых владельцев, пишет dv.ee.

Летний ресторан на 60 мест в усадьбе Пыхьяка предлагал простые и недорогие блюда, приготовленные из местных продуктов. Несмотря на популярность заведения, владельцы решили не открывать его в новом сезоне.

Прежний владелец усадьбы Пыхьяка Отт Томик отметил, что продажа бизнеса вызвана личными причинами. Он отметил, что когда предприниматель перестает гореть своим делом, приходит время искать новые направления развития.

Читайте подробнее на dv.ee.

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