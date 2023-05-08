08.05.2023, 15:39
Популярный ресторан на мызе закрылся после 13 лет работы и теперь продается(1)
Летний ресторан на 60 мест в усадьбе Пыхьяка предлагал простые и недорогие блюда, приготовленные из местных продуктов. Несмотря на популярность заведения, владельцы решили не открывать его в новом сезоне.
Прежний владелец усадьбы Пыхьяка Отт Томик отметил, что продажа бизнеса вызвана личными причинами. Он отметил, что когда предприниматель перестает гореть своим делом, приходит время искать новые направления развития.