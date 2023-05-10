Большие планы в Пярну: фирма хочет построить частный университет и жилье на 800 квартир
В Пярну в скором времени должно начаться крупное строительство — речь идет о девелоперском проекте, по масштабам сопоставимым с новым городским районом. Первые деньги собраны, в ближайшее время ожидается крупная сумма от инвесторов из Дубая, пишет dv.ee со ссылкой на Äripäev.
Речь идет о довольно необычном девелоперском проекте — в Пярну планируется возвести частный университет для разработчиков игр, а также жилые дома в общей сложности на 800 квартир.
По мимо этого, в новом районе предполагается построить до 14 000 квадратных метров коммерческих площадей.
За проектом стоит компания Clever Cities Group, член правления которой, Мартен Палу, является основателем фирмы Gamecan, производящей видеоигры.
На днях Clever Cities Group подписала соглашение о первой инвестиции - полмиллиона евро готов вложить бизнесмен Хейки Вахерметс через свою компанию Hakera OÜ.