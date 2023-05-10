Большие планы в Пярну: фирма хочет построить частный университет и жилье на 800 квартир

В Пярну в скором времени должно начаться крупное строительство — речь идет о девелоперском проекте, по масштабам сопоставимым с новым городским районом. Первые деньги собраны, в ближайшее время ожидается крупная сумма от инвесторов из Дубая, пишет dv.ee со ссылкой на Äripäev.