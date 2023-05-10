Ящик под духовкой: 90% используют его неправильно

Как бы странно это ни звучало, но 90% хозяек используют этот ящик не по назначению. Рассказываем, как правильно его использовать и зачем он вообще нужен.

Для чего нужен ящик в духовке

Это небольшое пространство с отдельной дверцей под духовым шкафом. Но мало кто использует его правильно — этот шкафчик вообще не открывают, или ему находят абсолютно неправильное применение.

Первоначальное предназначение этого пространства заключалось в том, чтобы ставить туда готовую пищу для разогрева или поддержания ее температуры. Еда, поставленная туда, долго не стынет при условии, что на конфорках и в духовке что-то готовится. Поэтому ответ максимально прост – эта полочка задумана для горячей еды, если нужно, чтобы она как можно дольше не остывала.

Практически во всех плитах такие ящики делают выдвижными. То есть дверцу такого шкафчика невозможно открыть, ее нужно вытащить вместе со всем шкафчиком. Чтобы открыть его, нужно взяться за ручку или переднюю панель снизу, слегка приподнять дверцу и потянуть ящик на себя.

Что нельзя хранить на этой полке?

Большинство кулинаров хранят там утварь, которой редко пользуются. Как правило, это сковородки, формы для выпечки или горшки для запекания.

Однако есть то, что хранить в шкафчике под духовкой категорически нельзя. Это касается чашек, тарелок, бокалов и стаканов. Как минимум это неудобно. Да еще и опасно для посуды: горячая духовка – это не самый лучший сосед для стеклянных или фарфоровых сосудов.