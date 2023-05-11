ФОТО | Последний свободный участок жилого района вблизи Штромки обрел свое лицо
Последний свободный грунт по адресу Lammi 6 проекта развития жилого квартала Kodulahe, располагающегося возле пляжа Штромки и леса, стал обретать очертания благодаря конкурсу архитектурных решений, победившая работа которого соединяет окружающие участки в одно целое и в то же время учитывает зеленые зоны, которые важны как для жителей, так и для пешеходов. Как сообщает Arco Vara – застройщик жилого квартала Kodulahe – с окончанием строительных работ на данном грунте будут завершены и работы по развитию всего квартала.
Arco Vara в сотрудничестве с Департаментом городского планирования Таллинна провела архитектурный конкурс для застройки грунта Lammi 6, расположенного в квартале Kodulahe локального поселения Мустйыэ в Таллинне, победителем которого стал проект архитектурного бюро Molumba под названием Trifolium. По словам руководителя предприятия-девелопера жилой недвижимости Arco Vara Мико Нийнемяэ, в победившей работе учитывается и удобство для пешеходов, и она представляет замечательные решения, чтобы органично соединить новую застройку с существующими соседними объектами.
„В проекте хорошо решено устройство дворов между новостройками — будут созданы безопасные и свободные от автомобилей зеленые зоны, что, исходя из опыта региона, играет очень важную роль. Кроме того, по проекту Molumba будет сооружена зеленая пешеходная тропа, соединяющая все кварталы, где основное внимание будет уделено безопасности пешеходов“, — пояснил Нийнемяэ.
По его словам, как для архитекторов, так и для девелоперов очень сложно найти решение, которое вписывается в существующие планы, но проект Molumba имеет перспективу для эффективного результата.
По словам заместителя руководителя Департамента городского планирования Таллинна Оливера Алвери, жюри было единодушно в отношении победившей в конкурсе работы, и он согласился с наблюдениями Нийнемяэ: „Главный козырь победившей работы – это решение, позволяющее увидеть планируемую под застройку зону в более широком масштабе, а также предлагаемое решение наилучшим образом согласует этот грунт с прилегающими территориями. С севера на юг формируется сплошная общественная и полуобщественная зеленая зона. Цепочка зеленых насаждений частично вторит дворам периметральной застройки“.
Согласно победившему в архитектурном конкурсе решению по грунту Lammi 6, бизнес-помещения комплекса выходят на улицу, а внутренний двор, детская площадка и теплицы с небольшим прудом, собирающим дождевую воду, расположены в тихой зеленой зоне между кварталами. Жилые дома спроектированы четырехэтажными, во всех квартирах предусмотрены просторные балконы.
Всего в конкурсе приняли участие шесть архитектурных бюро. Руководитель Arco Vara заявил, что конкурс, проведенный совместно с Департамента городского планирования Таллинна, подтверждает заинтересованность обеих сторон в комплексном развитии жилых и коммерческих площадей. „Большинство застройщиков также хотят развивать жизнь как Эстонии, так и Таллинна, поэтому важно понимать, что у предпринимателей и властей много общих интересов“, — добавил он.
По словам Нийнемяэ, проектирование грунта Lammi 6 уже начато, но начало его строительства запланировано на 2026 год. Тем временем будут продолжаться строительные работы в здании Rannakalda, которые планируется завершить в этом году, а следующим этапом станет начало строительных работ на участке Soodi 6 того же квартала, где запланировано примерно 70 квартир. „Последний объект, Lammi 6, станет важной частью всей застройки Kodulahe, и когда строительство на последнем участке будет завершено, можно будет сказать, что и весь квартал Kodulahe готов. Таким образом, Arco Vara создала в Таллинне собственную миниатюрную городскую часть, в которой смогут проживать около 2000 человек“.