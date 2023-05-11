ФОТО | Последний свободный участок жилого района вблизи Штромки обрел свое лицо

Arco Vara в сотрудничестве с Департаментом городского планирования Таллинна провела архитектурный конкурс для застройки грунта Lammi 6, расположенного в квартале Kodulahe локального поселения Мустйыэ в Таллинне, победителем которого стал проект архитектурного бюро Molumba под названием Trifolium. По словам руководителя предприятия-девелопера жилой недвижимости Arco Vara Мико Нийнемяэ, в победившей работе учитывается и удобство для пешеходов, и она представляет замечательные решения, чтобы органично соединить новую застройку с существующими соседними объектами.

„В проекте хорошо решено устройство дворов между новостройками — будут созданы безопасные и свободные от автомобилей зеленые зоны, что, исходя из опыта региона, играет очень важную роль. Кроме того, по проекту Molumba будет сооружена зеленая пешеходная тропа, соединяющая все кварталы, где основное внимание будет уделено безопасности пешеходов“, — пояснил Нийнемяэ.

По его словам, как для архитекторов, так и для девелоперов очень сложно найти решение, которое вписывается в существующие планы, но проект Molumba имеет перспективу для эффективного результата.

По словам заместителя руководителя Департамента городского планирования Таллинна Оливера Алвери, жюри было единодушно в отношении победившей в конкурсе работы, и он согласился с наблюдениями Нийнемяэ: „Главный козырь победившей работы – это решение, позволяющее увидеть планируемую под застройку зону в более широком масштабе, а также предлагаемое решение наилучшим образом согласует этот грунт с прилегающими территориями. С севера на юг формируется сплошная общественная и полуобщественная зеленая зона. Цепочка зеленых насаждений частично вторит дворам периметральной застройки“.