12.05.2023, 11:24
С чем закипятить чайник, чтобы накипь исчезла за секунды: простой лайфхак(26)
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Для того, чтобы избавиться от накипи в чайнике, нужно прокипятить его с одним подручным ингредиентом.
Незаменимый помощник в чистке чайника – обычный уксус, который легко найдется в вашем доме. Кислота является хорошим средством для удаления пятен от жесткой воды, поэтому уксус эффективный ингредиент, который следует включать в домашнее средство для удаления накипи.
Чтобы очистить чайник от накипи, смешайте равные части уксуса и воды. С этой жидкостью прокипятите чайник. Если отложения стойкие, можно повторить манипуляцию. Не забудьте протереть чайник внутри и снаружи чистой водой.