С чем закипятить чайник, чтобы накипь исчезла за секунды: простой лайфхак

Чайник – бытовой прибор, который используется каждый день и, скорее всего, не единожды. Внутри могут скапливаться отложения и образовываться накипь, особенно если имеете дело с жесткой водой. Многие очищают чайник лимоном, но есть и другой эффективный способ, пишет Telegraf со ссылкой на Express.