Как обновить дом к лету с помощью текстиля: советы дизайнера

Если с приходом весны вы не почувствовали аромат приближающегося тепла, возможно, это связано с тем, что в ваших апартаментах до сих пор живет дух зимы. Исправить это довольно легко.

Поменяйте шторы

Первым делом можно заменить шторы. Предпочтение лучше отдавать летними, воздушными, светопропускающими тканям. Выбор штор в магазинах довольно широкий на сегодняшний день. Там с легкостью можно найти очень много симпатичных фактур и расцветок, в том числе с эффектом букле или деграде.

Дизайнер советует обратить внимание на обычный лен. Эта рекомендация особенно актуальна для тех, кто работает дома — позвольте солнечному свету наполнить вас своей энергией. Изменение температуры света — от холодного утром к теплому вечернему — поможет вам оставаться в тонусе в течение всего дня.

Если же в данный момент вы не готовы к полной замене текстиля, то самый простой совет — просто отнести шторы в химчистку, комната сразу будет выглядеть свежее.

Поменяйте чехлы на декоративных подушках

Следующим шагом в весенне-летней трансформации интерьера станет замена чехлов декоративных подушек на более яркие. Лучше всего выбирать ткани с принтами, и помните о том, что „лохматый“ край из распущенной нити сегодня в тренде.

Также вновь среди популярных направлений в декоре — геометрический рисунок 1960-70 х годов. Сочетание трех контрастных цветов создаст в доме жизнерадостное настроение.

А если у вас появилось желание придать вашему интерьеру немного „музейности“, можно использовать интересные арт-решения на фоне монохромной стены.

Внимательно выбирайте цвета и оттенки

Помните, что весенний порыв к изменениям не всегда подразумевает лишь буйство красок. При сезонном обновлении интерьера важно помнить и про гармонию. Поэтому чаще отдавайте предпочтение тканями и обивками в классическом монохроме. А эффекта свежести можно добиться одним движением руки, добавив в градиенты дополнительный цвет.