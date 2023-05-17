Тренажерный зал и вид на озеро: новый башенный дом в Вяйке-Ыйсмяэ ожидает жильцов в конце года(3)
YIT Eesti отпраздновала строительство верхнего этажа 14-этажного башенного дома, воздвигнутого в Вяйке-Ыйсмяэ по адресу Пяэвалилле, 17. Как рассказала директор по продажам YIT Эвы-Лийза Тамм, собственники получат ключи от своих новых квартир в конце года.
По словам Тамм, Пяэвалилле, 17 – это идеальное место для людей, которые мечтают о современном доме со всеми удобствами, где всё необходимое для активной жизни было бы в шаговой доступности.
„В современном доме хорошо в любое время года, поскольку благодаря экологичным инженерным системам воздух приятен и свеж, а в комнатах тепло. Проектируя здание, мы подумали обо всем, что нужно нашим жильцам для простой и комфортной жизни. Два лифта для быстрого перемещения между этажами, квартирные счетчики тепла и электроэнергии, видеофоны при входе для гостей и курьеров и многие другие модные решения обеспечат жильцам беззаботную жизнь“, – заверила Эва-Лийза Тамм.
В изящном здании энергетического класса В находится в общей сложности 70 квартир разного размера, от однокомнатных площадью 30 м2 до четырехкомнатных семейных квартир площадью 79,7 м2. Особую радость от проживания в башенном доме получат жильцы верхних этажей, из окон и с балконов которых открывается далекий вид на озеро Харку и залив Копли.
Фасад здания окрашен в несколько цветов, а визуальный баланс его бетонным поверхностям обеспечивают балконы с тонированными стеклами. По словам автора архитектурного решения Пяэвалилле, 17 Прийта Хамера, важнейшей целью при проектировке башенного дома было создать здание, которое со вкусом дополняло бы облик Ыйсмяэ и предоставляло современное городское пространство для спокойного отдыха возле дома.
„Для архитекторов проектирование новых зданий в районах, стереотипно считающихся спальными, – на самом деле довольно простая и при этом увлекательная задача, поскольку среда и общая архитектурная идеология там уже в целом сформировались. Во власти архитектора придать застройке современность, воздушность и цвет, сохраняя сдержанность и уважая характерный облик района. Я уверен, что солидное решение башенных домов Пяэвалилле, подчеркивающее вертикальность, отлично выполняет эту задачу“, – сказал Хамер.
Архитектор добавил, что при разработке проекта Пяэвалилле стремились также создать территорию, которая позволяла бы жильцам наслаждаться спокойным отдыхом в перерывах между рутинными повседневными делами. „Для этого мы создали на крыше парковки многоквартирного дома Пяэвалилле зеленую зону с садовым домиком и богатым озеленением, где жильцы могли бы отдыхать на солнышке, читать, устраивать пикники с друзьями, играть с детьми. Городская среда еще не означает, что вокруг здания будет кипеть шумная жизнь, – архитекторы стремятся создавать в современном городском пространстве всё больше мест для отдыха“, – заявил он.
По его словам, для этого районы, подобные Вяйке-Ыйсмяэ, нуждаются в завершении планировки. „В этих кварталах много нерешенных вопросов, поскольку изначальная планировка не была доведена до конца и между зданиями остается много неиспользованных „пустырей“. Эксперты по городскому пространству указывают на потребность уплотнить город, подчеркивая вместе с тем, что это не должно происходить за счет зеленой среды. К счастью, есть много хороших примеров того, как ландшафтные архитекторы смогли вдохнуть жизнь во дворы городского пространства в стиле модерн“, – добавил Хамер.
Для каждой квартиры в доме на Пяэвалилле, 17 предусмотрены кладовая и личное парковочное место. Чтобы жильцы могли вместо автомобиля использовать велосипед, на первом этаже здания создана специальная кладовая, где можно будет безопасно хранить и детские коляски.
По словам представителя YIT, новое здание станет идеальным домом именно для тех, кто ценит активный образ жизни. „Помимо зеленой зоны на крыше парковочного дома, жильцы смогут пользоваться находящимися возле дома уличным тренажерным залом и площадкой для игр с мячом, которую зимой можно будет превратить в каток. Вскоре в Вяйке-Ыйсмяэ появится тропа здоровья с интересным ландшафтом, приглашающая бегать, кататься на велосипеде и роликовых коньках, а зимой – на лыжах. Жильцы смогут гулять по лесу, наслаждаться пляжной погодой у озера Харку, посещать зоопарк и Музей под открытым небом. Школы и детские сады здесь тоже находятся в шаговой доступности или на расстоянии короткой велосипедной прогулки, как и широкий выбор кружков по интересам и спортивных клубов, продуктовых магазинов, торговых центров и ресторанов“, – перечислила преимущества района Эва-Лийза Тамм.