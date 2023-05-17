Тренажерный зал и вид на озеро: новый башенный дом в Вяйке-Ыйсмяэ ожидает жильцов в конце года

По словам Тамм, Пяэвалилле, 17 – это идеальное место для людей, которые мечтают о современном доме со всеми удобствами, где всё необходимое для активной жизни было бы в шаговой доступности.

„В современном доме хорошо в любое время года, поскольку благодаря экологичным инженерным системам воздух приятен и свеж, а в комнатах тепло. Проектируя здание, мы подумали обо всем, что нужно нашим жильцам для простой и комфортной жизни. Два лифта для быстрого перемещения между этажами, квартирные счетчики тепла и электроэнергии, видеофоны при входе для гостей и курьеров и многие другие модные решения обеспечат жильцам беззаботную жизнь“, – заверила Эва-Лийза Тамм.

В изящном здании энергетического класса В находится в общей сложности 70 квартир разного размера, от однокомнатных площадью 30 м2 до четырехкомнатных семейных квартир площадью 79,7 м2. Особую радость от проживания в башенном доме получат жильцы верхних этажей, из окон и с балконов которых открывается далекий вид на озеро Харку и залив Копли.

Фасад здания окрашен в несколько цветов, а визуальный баланс его бетонным поверхностям обеспечивают балконы с тонированными стеклами. По словам автора архитектурного решения Пяэвалилле, 17 Прийта Хамера, важнейшей целью при проектировке башенного дома было создать здание, которое со вкусом дополняло бы облик Ыйсмяэ и предоставляло современное городское пространство для спокойного отдыха возле дома.

„Для архитекторов проектирование новых зданий в районах, стереотипно считающихся спальными, – на самом деле довольно простая и при этом увлекательная задача, поскольку среда и общая архитектурная идеология там уже в целом сформировались. Во власти архитектора придать застройке современность, воздушность и цвет, сохраняя сдержанность и уважая характерный облик района. Я уверен, что солидное решение башенных домов Пяэвалилле, подчеркивающее вертикальность, отлично выполняет эту задачу“, – сказал Хамер.