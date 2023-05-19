Странный счет за квартиру вынудил украинских беженцев покинуть жилье

В начале февраля в квартиру въехала пожилая пара украинцев, в доме незадолго до этого поменялось квартирное товарищество и прошла проверка показаний старых электросчетчиков еще советского образца. Прежде домом управляла фирма Korto, жильцы посылали фотографии счетчиков с показаниями, проблем не возникало.

„Пришла новая управляющая фирма, и вдруг приходят счета, где сумма кВт/ч за месяц была такой, что страшно было посмотреть“, – рассказывает собственник квартиры Елена Краевая.

Перед тем, как выставить счета, новая фирма проверила в доме счетчики, сняв показания. А затем пришел февральский счет за коммунальные услуги, где потребление электричества было отрицательным, а уплате в общей сложности подлежал 41 евро. „Это очень маленькая сумма, даже в хорошие времена, а сейчас – тем более“, – удивилась Елена.

Она предполагает, что счет был выставлен на основании показаний, снятых фирмой раньше, чем обычно.