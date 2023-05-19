ЭКСПЕРТ | В какую недвижимость стоит инвестировать на нынешней фазе состояния рынка

„Ценность недвижимости придает её доходность. Чем выгоднее имущество, тем выше цена. В предыдущие годы подъема не обращали особого внимания на повышение доходности, поскольку, образно говоря, всё производило прибыль. Но на сегодняшний день ситуация существенно изменилась“, – признался он.

„По этой причине разумно вкладывать деньги в имущество, обладающее скрытой доходностью, то есть потенциал которого в благоприятные времена не сумели или не пожелали использовать в полной мере. Недвижимость может обладать целесообразной возможностью изменить её целевое назначение, расширить разрешение на строительство или разделить её на части. Не всеми жилыми помещениями и коммерческими зданиями управляют оптимально. Для умелого и грамотного собственника в них зачастую скрыта значительная прибыль независимо от того, в каком состоянии находится общая конъюнктура экономики. В худшие времена управление становится еще менее эффективным, и недвижимость может стать доступной по хорошей цене“, – пояснил Тедер.