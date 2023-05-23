Реконструкция многоквартирного дома – масштабное предприятие. С чего начать?
Согласно оценкам, 80 процентов нынешних зданий и в Эстонии, и в Европе будет использоваться и через 30 лет, при этом исходя из теории жизненного цикла здания средний срок службы здания составляет 50–70 лет. Это означает, что фонд зданий в целом стареет и нуждается в постоянной реновации даже без соглашения о климатической нейтральности и евродирективы, в последнее время вызвавших много разговоров.
На реконструкцию многоквартирных домов в ближайшие годы государство выделило 366 миллионов евро из средств структурных фондов Европейского союза, из них 330 миллионов предусмотрено на пособия и 36 миллионов – на кредиты на реновацию. Кредиты на реновацию KredEx предлагает прежде всего небольшим квартирным товариществам и товариществам в сельской местности, которые не могут получить кредит в коммерческом банке.
Таким образом Эстонии предстоит масштабная реконструкция домов с помощью KredEx, чтобы сохранить жилую среду и нынешние здания качественными и пригодными для жилья и в будущем. К этому добавляется более здоровый микроклимат и меньшие счета за отопление. А именно, в результате целостной реконструкции многоквартирного дома потребление тепловой энергии снижается примерно на 50 %. Поскольку дома разные, реальная экономия может быть еще больше, все зависит от технического состояния дома, осуществленных работ и метода, а также привычек жильцов. Руководители товариществ делятся опытом: в полностью реконструированном здании можно экономить даже до 70 % расходов на отопление по сравнению со счетами до реновации.
Реконструкция многоквартирного дома – масштабное предприятие, и часто возникает вопрос, с чего начать. Такой масштаб может также вызвать у части членов товарищества недоверие и как следствие затягивание начала работ. Чтобы развеять недоверие, нужно разделить процесс на этапы.
Начать следует с оценки технического состояния жилого дома. Если не хватает собственных знаний, безусловно необходимо привлечь специалистов по техносистемам и строительству. Товариществу целесообразно уже при планировании работ нанять и технического консультанта. При подаче ходатайства о пособии привлечение технического консультанта обязательно. Чтобы найти консультанта, нужно собрать предложения.
Затем нужно составить исходное задание проекта, оценить предварительную стоимость работ и составить ориентировочный бюджет реконструкции и график. Планируя работы по реновации, нельзя исходить только из потенциального энергосбережения и срока окупаемости конкретной работы, нужно смотреть на дом в целом с точки зрения энергосбережения, безопасности и сохранности.
После подготовки исходного задания наступает время изучить возможности получения банковского кредита. Поскольку наилучший результат при реконструкции дома обеспечивает максимально целостный подход, стоимость строительных работ, как правило, такова, что помимо собственных средств нужно привлечь заемные деньги и, по возможности, государственное пособие. Исходя из предварительного бюджета реконструкции можно связаться с банком и узнать, на каких условиях и в каком объеме можно получить кредит на реконструкцию. Но точный бюджет будет известен только после подготовки строительного проекта и проведения тендера, поскольку различные технические решения тоже влияют на общую стоимость реконструкции.
Затем наступает время проведения общего собрания товарищества, на котором принимаются решения – выбирают пакет осуществляемых работ, размер кредита и уполномочивают правление проводить реконструкцию. Для оформления решения собрания подходит форма, предоставленная банком. Решение об улучшении энергетического класса здания должно быть достигнуто на общем собрании квалифицированным большинством голосов.
Если проект не был составлен ранее, нужно собрать предложения и заказать подготовку проекта строительства. Проект должен быть составлен в объеме, позволяющем правильно представить цену строительства, и должен соответствовать правилам и требованиям, предъявляемым к проекту. Составитель строительного проекта должен иметь соответствующую регистрацию, ее можно проверить в Регистре экономической деятельности.
Если нужно ходатайствовать о пособии и/или кредите, то настало время подать ходатайства и получить решение.
Перед тем, как приступить к реновации, следует организовать тендеры для поиска строительной фирмы и надзора собственника. Услуга надзора собственника крайне необходима, чтобы получить качественный конечный результат, и экономия на ней может иметь болезненные последствия. Затем следует заключение договоров.
Процесс заканчивается реконструкцией дома и приемкой работ. Перед приемкой работ нужно обязательно провести необходимую настройку (отопление, вентиляция и т. д.). Согласно новым правилам подать ходатайство о выплате пособия можно уже тогда, когда выполнено не менее 10 % всех работ.
После того как все эти этапы пройдены, вы сможете наслаждаться всеми преимуществами реконструированного дома – от более низких расходов на отопление до лучшего микроклимата. Кроме того, в долгосрочной перспективе возрастет стоимость всех квартир.
Объединенное учреждение EAS и KredEx является одной из частей проекта Европейского союза LIFE IP BuildEST, который соединяет знания и опыт различных сторон для реконструкции жилого фонда Эстонии к 2050-му году.
Смотрите подробнее: kredex.ee/ru/kodudkorda, kredex.ee/ru/planeerimine