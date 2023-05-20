Росту не видно конца: шестимесячный Euribor снова повысился

4 мая Совет Европейского центрального банка принял решение поднять процентные ставки на 0,25 процентных пункта, чтобы остановить быструю инфляцию, что, в свою очередь, привело к повышению Euribor, и ожидается, что Совет ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки.

По прогнозам финансовых аналитиков, в этом году шестимесячный Euribor может вырасти до 4% или даже немного превысить эту отметку.

С конца 2015 года до июня прошлого года шестимесячный Euribor был отрицательным, но уже в начале февраля этого года он превысил 3%, а во второй половине апреля ставка превысила отметку в 3,6%.

Самым высоким Euribor был в октябре 2008 года - 5,4%, и, по оценкам участников рынка, новый пик роста Euribor придется на осень 2023 года, после чего последует небольшой спад.

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