ФОТО | В Таллинне построят уникальный район с боксами рядных домов

В четверг NOBE заключило с предприятиями, находящимися под управлением Capital Mill, договор подряда для возведения четырех рядных домов, где будет построено в общей сложности 36 боксов рядных домов, которые будут находиться по адресам Лаанесерва теэ, 6, Лаанелинну теэ, 5, Лаанесерва теэ, 8, и Лаанелинну теэ, 7, в волости Виймси. Общая стоимость строительных работ составит приблизительно 6,8 миллиона евро, без учета налога с оборота. Согласно договору, работы должны быть завершены весной-летом 2024 года.

„Capital Mill представила очень перспективный проект жилищного строительства: жилые дома Лаанесерва будут располагаться в живописной и тихой зоне в деревне Хаабнеэме, где, с одной стороны, достаточно приватно, но в то же время поблизости находятся необходимые для семей возможности и услуги, например, места общественного питания, детские сады, спортивные дорожки, автобусные остановки и места продаж, – констатировал исполнительный директор Capital Mill Каарел Лойгу. – Цель застройки Лаанесерва заключается в предложении 4-комнатных оригинальных боксов рядных домов с просторной планировкой, построенных с учетом окружающих высоких зеленых насаждений и хорошо вписывающихся в местную среду благодаря своим фасадным решениям и использованию соответствующих материалов“.

По словам Каарела Лойгу, Capital Mill занимается проектами жилищного строительства также по адресу Луйзе, 13, в микрорайоне Вяйке-Таани и по адресу Якоби, 17.

„Мы рады начать сотрудничать с таким опытным застройщиком как Capital Mill. В случае объекта, где будут располагаться рядные дома Лаанесерва, видно, что застройщик уже на раннем этапе основательно продумал все важные аспекты жилищного строительства, и что они отвечают современным стандартам и ожиданиям будущих собственников жилья. Мы верим, что многолетний опыт NOBE в жилищном строительстве обеспечит толковые строительные решения, быстрое возведение домов и высокое качество“, – сказал член правления и директор по строительству NOBE Прийт Ниголс.

При возведении зданий в Лаанесерва будет учтена именно приватность, на которую будет обращено особое внимание: L-образная форма зданий поможет создать уютный и тихий внутренний двор с игровой зоной, где будет чем заняться детям любого возраста. Исходя из тех же соображений террасы будут обращены в разные стороны, что обеспечит будущим собственникам жилья уединение и позволит им приватно проводить время со своей семьей. Автором архитектурного решения зданий является архитектурное бюро Panda.