ФОТО и ВИДЕО | На Ратушной площади в Таллинне на лето разобьют временный парк

В парке для посетителей будут созданы возможности посидеть и заняться различными видами деятельности.

Зелень и пространственные объекты временно оживят вид площади в Старом городе. Парк станет частью т. н. краткосрочных пространственных интервенций Таллинна, или проекта „Зеленый след“.

Помимо временного парка на Ратушной площади, в этом году в Таллинне планируется привести в порядок прибрежные зоны возле Горхолла и круизного порта. Вдоль береговой линии пройдет соединяющий прибрежные зоны променад, появятся новые зеленые зоны.

Подробнее читайте ЗДЕСЬ.