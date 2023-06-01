01.06.2023, 15:19
ФОТО и ВИДЕО | На Ратушной площади в Таллинне на лето разобьют временный парк
ФОТО: Tallinna Strateegiakeskus
С июня по сентябрь на Ратушной площади в эстонской столице будет разбит временный парк, спроектированный ландшафтными архитекторами, пишет rus.err.ee.
В парке для посетителей будут созданы возможности посидеть и заняться различными видами деятельности.
Зелень и пространственные объекты временно оживят вид площади в Старом городе. Парк станет частью т. н. краткосрочных пространственных интервенций Таллинна, или проекта „Зеленый след“.
Помимо временного парка на Ратушной площади, в этом году в Таллинне планируется привести в порядок прибрежные зоны возле Горхолла и круизного порта. Вдоль береговой линии пройдет соединяющий прибрежные зоны променад, появятся новые зеленые зоны.
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