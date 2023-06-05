ФОТО | Приключение под звездным небом: в Эстонии появился купольный микродом для бесконечного любования природой(2)
С каждым годом все больше жителей Эстонии предпочитают проводить свой уик-энд на природе в микродомах. Эти уютные жилища предоставляют все необходимое, однако их компактные размеры поощряют больше времени проводить на свежем воздухе. Ну, и, конечно же, цены выглядят более привлекательными, чем стоимость аренды роскошной виллы или дома покрупнее, пишет портал Gloss.ee.
В Тартумаа, в деревушке Сава, недавно появился небольшой купольный домик, рассчитанный всего на одного или двух человек, однако, поскольку он полностью прозрачный, вам предоставляется замечательная возможность наблюдать за природой 24 часа в сутки.
Особенно яркие впечатления вас ждут ночью, когда вы можете лежать в уютной кровати и любоваться десятками тысяч звезд над головой, и при этом не страдать от надоедливых комаров, ветра, дождя или холода.
Больше подробностей о домике узнавайте ЗДЕСЬ.