ЭКСПЕРТ | Победу в гонке недвижимости одержал один из районов Таллинна

Экономический кризис 2008 года достиг своего дна на рынке недвижимости в первом квартале 2009-го, когда количество сделок упало до уровня, невиданного в этой сфере на протяжении многих лет. После этого начался длительный период восстановления, который в какой-то момент самые смелые стали называть праздником недвижимости.

В первом квартале 2009 года самой высокой цена за квадратный метр ожидаемо была в районе Кесклинн, за которым с небольшим отрывом следовали Пирита и Хааберсти. В первом квартале 2023 года картина существенно изменилась, и самым дорогим районом стал Пыхья-Таллинн.

Цены на недвижимость в районах Таллинна в 2009–2023 годах

Таким образом, Пыхья-Таллинн оказался явным победителем 14-летнего цикла роста. Тогда, в первом квартале 2009 года, в этом районе сменилось 150 собственников квартир. Тех, кто осмелился купить и сохранить свою недвижимость до этого года, можно только поздравить: стоимость их недвижимости увеличилась почти на 300%.