Как сократить первый взнос за квартиру: нюансы, о которых знают не все

Для получения жилищного кредита обычно требуется собственный взнос в размере не менее 15–20% от общей суммы. При покупке средней двухкомнатной квартиры в Таллинне стоимостью 110 000 евро эта сумма будет составлять около 16 500–22 000 евро. Для многодетных семей и молодых людей такая сумма может показаться неподъемной.

Сократите размер самофинансирования до 5-10%

По словам руководителя отдела финансирования частных лиц LHV Кэтлин Ватсель, до сих пор не все знают о возможности ходатайствовать о кредите с поручительством от KredEx, благодаря чему молодые семьи и специалисты могут уменьшить размер самофинансирования до 10%.

Многодетным семьям KredEx позволяет улучшить свои жилищные условия с 5% собственным взносом. С помощью кредита можно приобрести, построить, расширить или отремонтировать имеющееся жилье и обновить системы отопления, электроснабжения, газа, водоснабжения и канализации.

Также KredEx поддерживает приобретение домов с энергетическим классом A, B или C. „Если человек, например, хочет купить квартиру класса B в новом жилом комплексе и имеет высшее образование, то при помощи KredEx он может подать заявку на кредит, а для первоначального взноса ему будет достаточно 10 процентов самофинансирования от общей суммы кредита“, – пояснила Ватсель.

„Недавно KredEx также изменил условия с целью упростить приобретение жилья в сельских районах. В прошлом году 20% кредитов были оформлены с помощью KredEx. Эта организация является поручителем кредита, пока основная сумма кредита не будет погашена“, — сказала Кэтлин Ватсель, руководитель отдела финансирования частных лиц LHV.

Кто может рассчитывать на поддержку?

Молодые семьи

молодые специалисты

покупатели энергоэффективного жилья (в тч. Люди, занимающиеся реконструированием жилья)

многодетные семьи

ветераны Кайтселийт и армии