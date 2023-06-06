ОБЗОР | У застройщиков выставлены на продажу квартиры на десятки миллионов(2)
У шести крупнейших застройщиков на продажу выставлено более 800 квартир, суммарная стоимость которых превышает 200 млн евро. При этом застройщики не очень обеспокоены количеством выставленных на продажу квартир, пишет dv.ee.
Согласно статистике, собранной экспертом по недвижимости Тыну Тоомпарком, на конец апреля в Таллинне было выставлено на продажу 2188 квартир. Из них 36 процентов или 797 квартир принадлежат пяти застройщикам.
По словам Тоомпарка, тот факт, что большая часть проектов находится в руках небольшой группы предпринимателей, указывает на то, что на рынке есть хорошо капитализированные компании, которые могут справиться с некоторыми рыночными колебаниями.
„Сейчас такое неспокойное время, что все может измениться очень быстро. Но нет смысла, исходя из этого, копать себе яму, залезть и ждать, пока кто-то засыплет землей“, — сказал Тоомпарк.