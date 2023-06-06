Без резких движений: у россиян нет доступа к жилью в Эстонии, но не все его продают(6)
Жители России, владельцы жилья в Эстонии, после введения запрета на пересечение границы по краткосрочным визам стали активно продавать недвижимость – с августа 2022 их число уменьшилось почти на четверть. Но некоторые собственники не готовы расставаться со своими домами и квартирами. ДВ узнали, как им удается обслуживать недвижимость сейчас, и на что они надеются в дальнейшем, пишет dv.ee.
В августе 2022 года правительство Эстонии утвердило запрет на пересечение границы для большинства граждан России с шенгенскими визами типа C. Помимо туристов, мера коснулась и россиян-владельцев недвижимости в Эстонии. По оценке вице-канцлера МВД Вейко Коммусаара, число собственников, затронутых запретом, на 2 сентября 2022 года составляло около 4500 человек.
На фоне действия санкций россияне стали активно продавать недвижимость в Эстонии. К 30 мая 2023 года число граждан РФ, не имеющих эстонского личного кода и владеющих квадратными метрами в стране, сократилось до 3366 человек, сообщила ДВ Хейлика Кутш, руководитель по связям с общественностью Центра регистров и информационных систем.
Земельный регистр тоже свидетельствует, что жители России гораздо активнее избавляются от недвижимости в Эстонии, чем приобретают ее.