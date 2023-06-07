Обзор за месяц: взлёт сделок с квартирами в Таллинне, средняя цена в очередной раз преодолела отметку в 3200 евро

„Свежие данные подтверждают постепенный рост активности рынка недвижимости, который мы спрогнозировали несколько месяцев назад. Если помимо квартир учитывать и другие объекты недвижимости, сменившие владельцев, то всего в мае в Таллинне было заключено 1178 сделок купли-продажи недвижимости, что почти на 35% больше, чем в апреле. Если сравнить первые пять месяцев текущего года (когда было заключено всего 4 379 сделок) с аналогичным периодом прошлого года (всего 5 367 сделок), то снижение активности заключения сделок сократилось до 18%. Вместе с восстановлением активности уменьшается и давление падения цен“, — прокомментировал рыночную ситуацию Мартин Вахтер, исполнительный директор 1Partner Kinnisvara.

„Несмотря на то, что аналитики прогнозируют экономический спад в Эстонии в этом году, кажется, что его влияние на цены на жилые помещения в столице в основном уже пройдено. Пока у людей есть работа, а банки дают кредиты на покупку нового жилья, уверенность покупателей будет расти вместе с ростом заработной платы, и нет причин ожидать существенного изменения направления этой тенденции“, — сказал Мартин Вахтер.

„Если в первые месяцы года большая часть продаж осуществлялась в основном на вторичном рынке в сегменте относительно недорогих объектов, то теперь восстанавливается интерес и к новостройкам. Преимуществом новостроек является более высокий энергетический класс, что, в свою очередь, даёт преимущества в условиях банковских кредитов“, — пояснил Вахтер.

Общая стоимость сделок купли-продажи недвижимости в столице в мае составила около 235 миллионов евро, что на 38% больше, чем в апреле, и на 4% больше, чем в мае 2022 года.

В мае самая дорогая квартира в Таллинне была продана за 1 590 000 евро. В столице за последний месяц также было продано 24 земельных участка, застроенных жилой недвижимостью.