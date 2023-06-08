Как продать недвижимость, чтобы не получать претензий от покупателя?
Чтобы оформить сделку купли-продажи, продавец и покупатель должны договориться не только о цене недвижимости, но и о ее качестве, то есть о том, в каком состоянии недвижимость будет продана, пишет присяжный адвокат LEXTAL Алена Бурова, пишет dv.ee.
Согласно закону продавец обязан проинформировать покупателя о качестве и состоянии продаваемого объекта, в том числе и о скрытых недостатках. В судебной практике такими недостатками признавали, например, плесень, скрытую под обоями, неработающую систему отопления и даже шум от соседей.
Продавец обязан передать покупателю недвижимость в том качестве и состоянии, о котором они договорились. Ответственность продавца за то, что продаваемый объект соответствовал в момент сделки оговоренным условиям, сохраняется и после сделки купли-продажи и передачи ключей.
Если покупатель после сделки обнаружит, что проданный объект не соответствовал оговоренным условиям и имел недостаток (дефект), он имеет право предъявить продавцу претензию. В зависимости от конкретного случая покупатель имеет право потребовать устранения дефекта, снижения цены или компенсацию, а при определенных условиях и расторгнуть договор купли-продажи.