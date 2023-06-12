ЭКСПЕРТ | Покупатели ищут дачи, но ожидают снижение цены

Руководитель западного и южного региона Pindi Kinnisvara Свен Семпелсон сказал, что наступление весны, как обычно, повлекло за собой рост интереса к летним домикам. „Поскольку дачи не являются товаром первой необходимости, то есть люди не нуждаются именно и непременно в даче, то покупатели ожидают значительного снижения стоимости, поскольку много денег уходит также и на иные потребности“, – заметил он.

„Предложение включает очень разные дачи, начиная с небольших садовых домиков и заканчивая масштабными хуторами в живописной местности, однако активность сделок, по сравнению с прошлым годом, более низкая, поскольку продавцы в данный момент пока еще не способны установить справедливую цену на недвижимость. В зависимости от ценовых ожиданий продавца необходимо произвести коррекцию цены, достигающую пары десятков процентов, после чего ситуация изменится, и на рынке вновь появятся покупатели“, – уверен Семпелсон.

Он добавил, что в данном случае следует отличать дома, используемые только летом, от тех, которые обладают потенциалом превратиться после реновации в жилье, пригодное для круглогодичного проживания. „Интерес к последним по-прежнему высок“, – добавил он.