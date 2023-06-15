Эксперт: нас ждет еще не одно повышение процентной ставки ЕЦБ

Федеральная резервная система США подняла в среду, 14 июня, процентную ставку на 25 процентных пункта. То же самое ожидается и в четверг со стороны Европейского центробанка, передает „Актуальная камера“.

„Обычно Европа отстает на шаг от Америки. Это означает, что после прогнозируемого повышения ключевых ставок динамика повышений в дальнейшем будет уже не такой быстрой. И если действительно что-то будет, то лишь еще одно увеличение ставки“, – сказал профессор экономики университета TalTech Танн Тальпсепп.