Эксперт: отсутствие новостроек может создать очередной дефицит через год

По словам Марека Кирьянена, нынешняя ситуация напоминает времена эпидемии коронавируса, когда новое строительство резко затормозилось, но потом, когда стало ясно, что большого взрыва в экономике уже не произойдёт, возник спрос, который предложение не могло удовлетворить.

„Нынешняя неопределённость связана с инфляцией и ростом Euribor, но общие экономические показатели стабильны, уровень безработицы низок, а заработная плата понемногу растёт, так что особых причин ожидать значительного спада нет. Сейчас главным тормозом в секторе недвижимости является растущий Euribor, но, если инфляцию получится взять под контроль, он снова начнёт снижаться, и это может произойти уже в следующем году“, — сказал Кирьянен.

„Развитие недвижимости — это долгий процесс, от проекта до готового дома проходит несколько лет. У некоторых девелоперов в ящике стола сейчас есть готовые к развитию проекты, но даже в случае имеющихся проектов строительство займёт не менее года, так что, когда снова появится спрос, сразу предложить покупателям будет нечего“, —добавил Кирьянен.

По словам руководителя отдела жилых площадей Uus Maa, застройщики проявляют осторожность, они достраивают незавершённые проекты, а новых будет всего несколько. „Если цена квартир на вторичном рынке в некоторых случаях опустилась на 20% относительно пиковой, то в случае с новыми этого не произошло. В случае новостроек есть смысл вести переговоры, но рассчитывать на то, что цены на самом деле сильно снизятся, не стоит, это маловероятно, потому что цена строительства по-прежнему остаётся высокой“, — прокомментировал Кирьянен.