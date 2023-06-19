ФОТО | В Таллинне появился бесконтактный отель в старинной усадьбе

В таллиннском районе Тонди, в бывшей усадьбе Дунтен в начале этого года открылся новый отель. Dunten — это бесконтактный отель, а это значит, что здесь вы почувствуете себя как дома, потому что вы не встретите дежурный персонал, и в гостиницу можете попасть в любое время с помощью своего электронного ключа, пишет портал Gloss.ee.